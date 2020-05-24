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На "Новокуйбышевском НПЗ" в Самарской области ликвидировали пожар

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание нефтепродуктов на АО "Новокуйбышевский НПЗ", сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС по Самарской области.

По ее данным, пожар был потушен в 12:47 по местному времени (11:47 по Москве).

Ранее в воскресенье в 12:00 по местному времени (11:00 по Москве) поступило сообщение о происшествии на территории АО "Новокуйбышевский НПЗ". Было установлено воспламенение незначительного остаточного количества нефтепродукта на вспомогательном оборудовании выведенной из работы установки вторичных процессов.

Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе завода подтвердили факт воспламенения небольшого остаточного количества нефтепродукта и отсутствие пострадавших в результате происшествия. По ее информации, на деятельность завода и экологическую обстановку произошедшее влияния не оказало.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что "пожар произошел при выходе керосина на поверхность в результате разгерметизации трубопровода на установке гидроочистки реактивного топлива".

Самарская область Новокуйбышевский НПЗ МЧС

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