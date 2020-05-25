Хабаровский суд приговорил москвича к девяти годам колонии за попытку "выкупить" у ФСБ черную икру

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Хабаровске суд приговорил жителя Москвы к девяти годам колонии строгого режима и оштрафовал на 6 млн рублей за попытку вернуть конфискованную у него в 2016 году черную икру за взятку в 1 млн рублей. Об этом сообщило управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Сотрудники краевого управления ФСБ в 2016 году конфисковали в Хабаровске 395 килограммов икры осетровых, которая принадлежала подсудимому. "Установлено, что злоумышленник планировал переправить партию икры в Москву", - говорится в пресс-релизе.

Суд и следствие установило, что подсудимый, не покидая столицы, через знакомую хабаровчанку попытался вызволить икру. Женщина предложила силовикам 1 млн рублей взятки и 29 июня 2016 года была задержана при передаче денег.

В интересах следствия владельца икры этапировали в Хабаровск. Суд признал его виновным в даче взятки. Его подельница была приговорена к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в 2,5 млн рублей.