Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ритейлеры, которым разрешено продолжать работу в период ограничительных мер из-за коронавируса, - аптеки, продовольственные магазины и салоны сотовой связи - значительно сократили число точек продаж из-за снижения трафика в опустевших торговых центрах, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей отрасли и аналитиков.

Во время карантина ряду крупных аптечных сетей пришлось закрыть часть своих точек, хотя формально аптекам разрешили продолжить работу в период режима самоизоляции. Издание приводит подсчеты аналитической компании Alpharm и отраслевого издания "Фармвестник", согласно которым к концу апреля число точек ГК "Эркафарм" (управляет сетями "Доктор Столетов", "Озерки") уменьшилось на 102, сети "Мелодия здоровья" - на 37, "Неофарм" (бренды "Неофарм" и "Столички") - на 30.

По данным Alpharm и "Фармвестника", к середине мая, когда власти некоторых регионов стали ослаблять режим самоизоляции, "Эркафарм" и "Мелодия здоровья" закрыли еще 79 и 32 точки соответственно. Большинство приостановивших работу аптек находились в ТЦ, трафик в которых заметно упал из-за ограничений по коронавирусу, отмечает "Ъ".

В аналитической компании Watcom Group подсчитали, что уже к 30 марта, когда по всей стране из-за карантина были закрыты магазины одежды, зоны развлечений и фуд-корты в торгцентрах, трафик упал на 70% по сравнению с тем же днем 2019 года. В мае трафик в ТЦ продолжает оставаться на максимально низком уровне, отмечают аналитики.

Заместитель гендиректора "Эркафарма" Дмитрий Боков пояснил "Ъ", что сеть приостановила работу аптек не только в ТЦ, но и санаториях, лечебно-профилактических учреждениях. Топ-менеджер также рассказал, что 60 точек уже восстановили свою работу, а остальные будут открыты по мере снятия ограничений.

Закрыться пришлось не только аптекам

Временно закрыть нерентабельные точки в опустевших ТЦ пришлось также продуктовым сетям и сотовым операторам, работа которых во время карантина разрешена, отмечает "Ъ". Так, в пресс-службе АО "Тандер" (управляет сетями "Магнит", "Магнит Аптека", "Магнит Вечерний" и "Магнит Косметик"), изданию рассказали, что компания закрыла 15 магазинов косметики и один гипермаркет.

"Вкусвилл" приостановил работу около 60 магазинов, в том числе и в ТЦ. X5 Retail Group пришлось временно закрывать супермаркеты в ТЦ "в единичных случаях" из-за падения трафика.

Трудности в период режима самоизоляции возникли и у салонов сотовой связи. Так, в "Вымпелкоме" сообщили, что по состоянию на 29 апреля закрыли 34% собственных салонов и 25% точек, работающих по франшизе. "Но сейчас идет новый тренд на открытие офисов", - отметили в пресс-службе. О приостановке работы салонов в ТЦ также сообщили представители МТС, "Мегафона" и Tele2.