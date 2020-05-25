Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,9-1,2%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник ростом цен большинства blue chips во главе с нефтянкой на фоне подросшей с вечера пятницы нефти, а также фондовых фьючерсов в США.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,9% и составил 2732,82 пункта, индекс РТС - на 1,2%, до 1202,18 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар подешевел на 14 копеек, до 71,52 рубля.

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+1,7% и +1,2% "префы"), "Роснефти" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,4%), "РусГидро" (+1,3%), "Россетей" (+1,2%), "Башнефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "АЛРОСА" (+1,1%).

Просели "префы" "Транснефти" (-0,7%), бумаги ПАО "Полюс" (-0,3%).

Новая неделя в Азии началась в смешанном режиме. Hang Seng просел на 0,2% на сообщениях о планах КНР принять закон о национальной безопасности применительно к Гонконгу. С одной стороны, есть опасения, что более свободный экономический режим начнет ограничиваться, а с другой, что очередные протесты радикалов парализуют город. Японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite топчется на уровне пятницы.

Японский рынок вырос на сообщениях о подготовке нового пакета экономических стимулов в условиях пандемии. Как сообщает агентство Nikkei, правительство Японии планирует принять пакет мер объемом более 100 трлн иен ($929 млрд). Помимо этого, власти Японии собираются отменить режим чрезвычайного положения, связанный с COVID-19, во всех префектурах страны в понедельник, сообщают местные СМИ.

В США в пятницу индексы показали смешанную и невыразительную динамику, но неделя завершилась ростом. Значение Dow Jones за неделю повысилось на 3,3%, S&P 500 и Nasdaq также прибавили более 3%.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе выступления на открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

В свою очередь американские сенаторы подготовили законопроект, предполагающий санкции против китайских чиновников и организаций, следящих за соблюдением законов о национальной безопасности в Гонконге, а также вводящий штрафы для банков, которые ведут бизнес с этими организациями.

Ли Кэцян в пятницу также сообщил, что Китай впервые с 1994 года решила не устанавливать целевой показатель годовых темпов роста ВВП.

Министерство торговли США внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.

Нефть утром в понедельник делает новые попытки роста на сигналах о дальнейшем сокращении добычи в США и продолжении восстановления спроса. Июльские фьючерсы на Brent к 10:01 дорожали на 0,3%, до $35,22 за баррель, за пятницу контракт подешевел на 2,6%. в пятницу), июльские фьючерсы на WTI утром дорожали на 1%, до $33,57 за баррель. Трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Стоимость обоих сортов увеличилась четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.

Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США сократилось по итогам 11-й недели подряд, опустившись до минимума за всю историю отслеживания этих данных с 1940-х годов. Их количество за неделю, завершившуюся 22 мая, уменьшилось на 21 единицу, до 318 установок, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель обновляет рекордные минимумы уже три недели подряд. Годом ранее в стране работало 983 буровых.