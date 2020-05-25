С 1 июня всех въезжающих в Севастополь будут тестировать на COVID-19

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать организацию тестирования на коронавирус всех, кто въезжает в город, с 1 июня.

На аппаратном совещании в правительстве города он объявил о планах перейти на такую систему вместо обязательной обсервации для возвращающихся севастопольцев и тех, кто въезжает в город по работе. К туристам эта инициатива не относится.

По его словам, несмотря на то, что об открытии курортного сезона речь пока не идет, число въезжающих в город к лету увеличится, поэтому "двухнедельная обсервация становится проблематичной" и нужно массовое тестирование.

Предполагается, что анализ будет сдаваться на блокпостах на въезде в город. После человек отправляется на размещение и ждет результаты. Если тест отрицательный - приехавшему разрешат выходить на улицу.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 157 человек, три пациента умерли.