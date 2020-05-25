Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:44Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

С 1 июня всех въезжающих в Севастополь будут тестировать на COVID-19

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать организацию тестирования на коронавирус всех, кто въезжает в город, с 1 июня.

В РоссииПриезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерваторПриезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерваторЧитать подробнее

На аппаратном совещании в правительстве города он объявил о планах перейти на такую систему вместо обязательной обсервации для возвращающихся севастопольцев и тех, кто въезжает в город по работе. К туристам эта инициатива не относится.

По его словам, несмотря на то, что об открытии курортного сезона речь пока не идет, число въезжающих в город к лету увеличится, поэтому "двухнедельная обсервация становится проблематичной" и нужно массовое тестирование.

Предполагается, что анализ будет сдаваться на блокпостах на въезде в город. После человек отправляется на размещение и ждет результаты. Если тест отрицательный - приехавшему разрешат выходить на улицу.

В Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 1 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 157 человек, три пациента умерли.

Севастополь коронавирус

Новости по теме

Новости

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Рогозин счел, что ответственность доставки людей на МКС не стоит оплаты за нее

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

В "Роскосмосе" приступили к разработке пилотируемого орбитального самолета

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Правозащитники создали карту респираторных заболеваний в колониях и СИЗО России

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом
Экономический кризис

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Ритейлеры значительно сократили число точек продаж в опустевших торговых центрах

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование

Больше 10 тысяч бизнесменов с начала года пожаловались на несправедливое уголовное преследование
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');