Приезжающие в Крым без определенной цели заплатят за обязательный обсерватор

На берегу моря в поселке Рыбачье Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Прибывающих в Крым жителей других регионов будут помещать в обсерваторы за свой счет до снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"Граждане из других субъектов РФ, которые едут бесцельно, по личным вопросам, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы оплатить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе, исковые требования должны направляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сказал он на заседании регионального оперштаба по COVID-19.

Глава Крыма объяснил такое решение дополнительной нагрузкой на органы власти и систему здравоохранения, призвав желающих посетить полуостров "не создавать проблему" и "уважать друг друга".

Сумму, которую придется заплатить помещенным в обсерватор, Аксенов не назвал. Соответствующий указ будет опубликован в воскресенье.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 340 человек, девять пациентов умерли.

Всех прибывающих из других регионов России в Крым без местной прописки или командировочных удостоверений с конца апреля помещают в обсерваторы, которые развернуты в Евпатории и Ялте на базе санаторно-курортных учреждений.