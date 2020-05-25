Мишустин обещал упростить строительство социальных объектов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Правительство упростит порядок капитального строительства социально значимых объектов, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, он намерен свести к минимуму административные и бюрократические процедуры, когда "речь идет о благополучии, здоровье и, тем более, жизни сотен людей".

Для этого он подписал постановление об изменении федеральной адресной инвестиционной программы, которая регламентирует порядок капитального строительства социально значимых объектов.

"Теперь корректировать эту программу можно будет по упрощенной схеме, исключить длительные и иногда просто излишние согласования", - сказал премьер.

Решения по этому вопросу в этом году будет принимать президиум правительственной комиссии по региональному развитию в России. Это позволит сократить сроки строительства и ввода социальных объектов в эксплуатацию.