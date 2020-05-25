В электричках собрались временно запретить торговлю и выступления музыкантов

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендует запретить любую разносную торговлю в вагонах пригородных поездов и пресекать игру на музыкальных инструментах в пути.

Рекомендации для железнодорожного транспорта опубликованы на сайте Роспотребнадзора. Согласно материалам, запрет на торговлю должен действовать в течение режима выхода из ограничений, связанных с распространением COVID-19, а в режиме снятия ограничений легальная разносная торговля может быть возобновлена.

Тем не менее, на всех этапах ведомство рекомендует пресекать в вагонах не только нелегальную торговлю, но и игру на музыкальных инструментах, а также проезд пассажиров, не соблюдающих правила гигиены или носящих пачкающую одежду.

Подвижной состав электропоездов будут тщательно обрабатывать дезинфицирующими средствами, уделяя внимание ручкам, сиденьям и окнам вагонов.

Для поездов дальнего следования перечень мероприятий шире. Два раза в сутки их пассажирам будут мерить температуру. Сотрудникам вагонов-ресторанов рекомендовано минимизировать готовку на месте и изъять из продажи алкоголь, если торговля осуществляется только навынос. Перед едой пассажирам должны предлагать антисептики.

Вагоны рекомендуется убирать не реже двух раз в сутки, а туалеты мыть четыре раза в сутки, причем обрабатывать не только пол и поверхности, но и стены на высоте до 1,5 м от пола. Если у кого-то в вагоне появятся симптомы инфекционного заболевания, уборку вагона нужно будет проводить в два раза чаще.

Если на поезде едет организованная группа детей, то им будут мерить температуру перед посадкой в поезд и дважды в день в пути, контролировать температуру у себя должна также поездная бригада. Ходить из вагона в вагон детям запретят. Если у кого-то из группы поднимется температура, ребенка рекомендовано изолировать в отдельном купе или на отдельном месте и вызвать "скорую" на ближайшую станцию, где остановится поезд. При резком ухудшении состояния ребенка поезд должен остановиться на ближайшей станции вне графика и дождаться "скорой", врачи которой примут решение - госпитализировать или разрешить ребенку дальнейшую поездку.