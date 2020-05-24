Синоптики предупредили о резкой смене погоды предстоящим летом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Этим летом возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды, причиной тому является изменение регионального климата.

Как рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, слова которого приводит "Российская газета", летом 2020 года ожидается значительное количество зональных переносов воздушных масс - с запада на восток.

Он пояснил, что прогнозируются волны тепла и холода, когда температура может резко повышаться или понижаться.

"Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до 10 градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", - рассказал Варакин.

Однако он уточнил, что такие погодные явления можно прогнозировать за 7, максимум за 10 суток.