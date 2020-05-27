В Думе предложили отменить комиссию при оплате ЖКХ только для социально уязвимых людей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ может стать мягче для банков, платежных агентов и операторов почтовой связи: одобренные профильным думским комитетом поправки ко второму чтению запрещают взимать комиссионное вознаграждение только с граждан, получающих пенсии или субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Авторами законопроекта, который был принят в первом чтении в середине апреля, выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, замглавы фракции Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовым рынкам Игорь Дивинский.

Запрет на взимание комиссии также предлагалось распространить на оплату не только услуг ЖКХ, но и пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Поправки ко второму чтению запрещают взимать вознаграждение только при перечислении пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за ЖКХ.

Эти поправки внес депутат Дивинский, комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству на заседании 22 мая рекомендовал принять законопроект во втором чтении. Документ планировалось рассмотреть на пленарном заседании 27 мая, однако, как следует из материалов Госдумы, рассмотрение законопроекта было перенесено на 9 июня.

Инициативу отменить комиссии при оплате услуг ЖКХ поддерживал президент РФ Владимир Путин, который назвал это "квазинагрузкой" на население.

При этом участники финансового рынка отмечали, что предлагаемые в законопроекте меры могут привести к негативным последствиям как для финансовых организаций, так и для граждан.

"Представляется, что при реализации положений законопроекта, ввиду отсутствия компенсации издержек кредитных и иных финансовых организаций, снизится собираемость платежей для всей системы ЖКХ, что негативно отразится на работе организаций ЖКХ и, как следствие, приведет к ухудшению качества коммунальных услуг, а в ряде случаев к их неоказанию, что может потребовать оказания им государственной поддержки за счет бюджетных средств", - указывал Национальный совет финансового рынка (НСФР) в письме к председателю комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галине Хованской.

Наиболее рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату услуг ЖКХ является передача обязанности по оплате такого рода услуг ресурсоснабжающим организациям, в пользу которых осуществляется платеж, в рамках утвержденных правительством тарифов, говорилось в письме.