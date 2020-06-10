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Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на услуги ЖКХ в России могут остаться на уровне 2019 года, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения", - сказал Якушев в ходе онлайн-конференции "ЖКХ после пандемии - вызовы и решения".

Он отметил, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.

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Ранее СМИ сообщили, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил правительству сохранить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во второй половине 2020 года на уровне 2019 года. Письмо с инициативой он адресовал вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину.

Сфера ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса.

В конце октября 2019 года правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ по субъектам РФ на 2020 год. Согласно документу, услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. Наибольший рост тарифов запланирован в Чечне (+6,5%), минимальный - в Ненецком автономном округе (+2,4%).

Отмечалось также, что средний рост тарифов ЖКХ в России с 1 июля 2020 года составит 4%.

Минстрой РФ Владимир Якушев

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