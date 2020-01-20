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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Единороссы предложили запретить банкам брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Единороссы предложили запретить банкам брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене банковской комиссии с платежей за жилищно-коммунальные услуги, сообщил "Известиям" председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. По его словам, председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала это предложение.

Запрет банкам взимать такую комиссию можно внести в Жилищный кодекс либо в ряд других законов, в том числе о банках и о национальной платежной системе, сказал единоросс. Он назвал эту инициативу "технически" простой, но очень важной для граждан, которые перестанут переплачивать за жилищно-коммунальные услуги. Сейчас комиссия с этих платежей составляет от 0,5% до 2%.

Первоначально депутаты хотели запретить и взимание комиссии при уплате штрафов и других обязательных платежей, отметил Неверов. Но после консультаций с отраслевым сообществом они решили ограничиться платежами по ЖКХ, поскольку банки уже понесли потери в связи с отменой банковского роуминга.

Поддержать законопроект готовы во фракциях ЛДПР и "Справедливой России". В КПРФ планируют сначала изучить поправки и убедиться, что не будет допущено нарушение баланса интересов населения и банков, сказал председатель думского комитета по региональной политике Николай Харитонов.

В ЦБ оперативно прокомментировать предложение единороссов не смогли.

Единая Россия Банк России Сергей Неверов Госдума Эльвира Набиуллина ЛДПР КПРФ Справедливая Россия

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