Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
на 27.05В России 370 680+8 338В мире 5 589 626+94 565

В Мурманске река затопила участок федеральной трассы из-за обильного таяния снега

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Ленинском округе Мурманска река Роста вышла из берегов и затопила участок федеральной трассы Р-21 "Кола", проезд по которой теперь ограничен для всех видов транспорта.

По данным "Мурманскавтодора", проезд закрыт на подъезде к Мурманску в сторону Североморска на участке с 14 км по 15 км. Автомобилистов просят воспользоваться объездным маршрутом.

В администрации города сообщают, что такая внештатная паводковая ситуация возникла на фоне резкого потепления и обильного таяния снега.

Специалисты ФГБУ "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" отметили уникальность ситуации. В регионе еще много снега: его объемы во много раз превышают средние многолетние значения. При этом наблюдается резкое повышение температуры воздуха, и природные процессы из-за погодных условий идут слишком активно.

"Такой паводок возникает примерно раз в семьдесят лет - у 2020 года есть все шансы войти в гидрометеорологическую историю", - сообщают в пресс-службе мэрии.

В Ленинском округе в связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб. Идет работа для отвода воды и предотвращения дальнейшего подтопления.

По данным местных СМИ, в результате паводка оказались подтоплены складские помещения нескольких предпринимателей, которые были вынуждены строить дамбы.

Метель со снегопадом в середине мая

Как сообщалось, в минувшие выходные в Мурманской области установилась теплая погода. В отдельных районах температура воздуха поднялась до плюс 20 градусов. При этом еще 14-15 мая в Мурманске прошла мощная метель со снегопадом. По данным гидрометцентра региона, в течение полутора суток в городе выпало 80% месячной нормы осадков.

Кроме того, минувшая зима в Заполярье стала рекордной по снегу за всю историю наблюдений. Этот показатель почти вдвое превысил снегозапасы по итогам зимы 2018-2019 года и в целом превышает среднемноголетние показатели на 55%.

Мурманск

Новости

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Власти Крыма попросили не обязывать регион тестировать туристов на COVID-19

Кадыров сообщил, что отмечал праздник Ураза Байрам дома

Родители, потерявшие работу до 1 марта, получат дополнительные выплаты на детей

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом
Экономический кризис

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа

Путин поддержал предложение увеличить минимальное пособие по безработице до 1 августа
Экономический кризис

Минтруд спрогнозировал пик по числу безработных в России на третий квартал 2020 года

Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян

Мишустин предложил поднять минимальный размер пособия для всех потерявших работу россиян
Экономический кризис

Путин сообщил о почти 2 млн официально зарегистрированных безработных в РФ

Пандемия коронавируса

Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей

Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');