В Мурманске река затопила участок федеральной трассы из-за обильного таяния снега

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Ленинском округе Мурманска река Роста вышла из берегов и затопила участок федеральной трассы Р-21 "Кола", проезд по которой теперь ограничен для всех видов транспорта.

По данным "Мурманскавтодора", проезд закрыт на подъезде к Мурманску в сторону Североморска на участке с 14 км по 15 км. Автомобилистов просят воспользоваться объездным маршрутом.

В администрации города сообщают, что такая внештатная паводковая ситуация возникла на фоне резкого потепления и обильного таяния снега.

Специалисты ФГБУ "Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" отметили уникальность ситуации. В регионе еще много снега: его объемы во много раз превышают средние многолетние значения. При этом наблюдается резкое повышение температуры воздуха, и природные процессы из-за погодных условий идут слишком активно.

"Такой паводок возникает примерно раз в семьдесят лет - у 2020 года есть все шансы войти в гидрометеорологическую историю", - сообщают в пресс-службе мэрии.

В Ленинском округе в связи со сложившейся ситуацией создан оперативный штаб. Идет работа для отвода воды и предотвращения дальнейшего подтопления.

По данным местных СМИ, в результате паводка оказались подтоплены складские помещения нескольких предпринимателей, которые были вынуждены строить дамбы.

Метель со снегопадом в середине мая

Как сообщалось, в минувшие выходные в Мурманской области установилась теплая погода. В отдельных районах температура воздуха поднялась до плюс 20 градусов. При этом еще 14-15 мая в Мурманске прошла мощная метель со снегопадом. По данным гидрометцентра региона, в течение полутора суток в городе выпало 80% месячной нормы осадков.

Кроме того, минувшая зима в Заполярье стала рекордной по снегу за всю историю наблюдений. Этот показатель почти вдвое превысил снегозапасы по итогам зимы 2018-2019 года и в целом превышает среднемноголетние показатели на 55%.