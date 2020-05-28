Источник сообщил о смене Россией послов в Канаде и Литве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Кандидатуры новых послов РФ в Литве и в Канаде были одобрены комитетом Госдумы по международным делам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Комитет Госдумы дал согласие на назначение Олега Степанова послом РФ в Канаде. Степанов - большой профессионал", - сказал в четверг собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас Степанов занимает пост директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ. Степанов сменит Александра Дарчиева, который с 2014 года и по настоящее время является послом РФ в Канаде.

Кроме того, комитет поддержал назначение Алексея Исакова новым послом РФ в Литве, он сменит Александра Удальцова, сообщил источник.

Сейчас Исаков занимает должность заместителя директора департамента Северной Америки МИД РФ.