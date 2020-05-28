Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:01Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Источник сообщил о смене Россией послов в Канаде и Литве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Кандидатуры новых послов РФ в Литве и в Канаде были одобрены комитетом Госдумы по международным делам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Комитет Госдумы дал согласие на назначение Олега Степанова послом РФ в Канаде. Степанов - большой профессионал", - сказал в четверг собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас Степанов занимает пост директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ. Степанов сменит Александра Дарчиева, который с 2014 года и по настоящее время является послом РФ в Канаде.

Кроме того, комитет поддержал назначение Алексея Исакова новым послом РФ в Литве, он сменит Александра Удальцова, сообщил источник.

Сейчас Исаков занимает должность заместителя директора департамента Северной Америки МИД РФ.

Россия Канада Литва

Новости

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Россельхознадзор будет судиться за клевету на своего руководителя

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки

Кучерена стал адвокатом главы Россельхознадзора по делу о вымогательстве взятки

В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Референдума об объединении Архангельской области и НАО в этом году не будет

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');