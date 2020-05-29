Добыча нефти с конденсатом в России в мае снизилась на на 17,2% к апрелю

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ за четыре недели мая составила 1281,3 тыс. тонн, что на 17,2% меньше того же уровня апреля, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Если исключить из показателя среднесуточную добычу конденсата в первом квартале текущего года в 105 тыс. тонн, то добыча исключительно нефти составит 1176,3 тыс. тонн, что составляет 8,62 млн баррелей в сутки (с коэффициентом пересчета 7,33).

Согласно сделке ОПЕК+, среднесуточная добыча исключительно нефти должна составить в мае 8,5 млн б/с.