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Экспорт нефти из России за первые 20 дней мая упал на 25%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточный экспорт нефти из России за первые 20 дней мая снизился на 25% по сравнению с тем же периодом апреля - до 428 тыс. тонн в сутки, при этом экспорт морским транспортом упал на 33% - до 237 тыс. тонн, поставки трубопроводным транспортом снизились на 13% - до 192 тыс. тонн в сутки, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

Согласно условиям сделки ОПЕК+, Россия должна уменьшить добычу в мае до 8,5 млн б/с, что означает снижение по сравнению с уровнем апреля примерно на 18% исключительно по нефти. По данным статистики, за 20 дней мая добыча нефти с конденсатом в РФ снизилась почти на 17% - до 1284,5 тыс. тонн в сутки (т/c), а добыча исключительно нефти, при условии сохранения добычи конденсата на уровне первого квартала, может составлять уже около 8,65 млн б/с (с учетом коэффициента в баррели 7,33).

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С учетом ресурсов других стран экспорт нефти по системе "Транснефти" снизился на 24% - до 477 тыс. т/с, снижение экспорта морским транспортом снизилось на 31% - до 282 тыс. т, по нефтепроводам на 12% - д 195 тыс. т/с.

Сильнее всего в первые 20 дней мая снизился экспорт российской нефти через порт Новороссийск (на 64%) - до 20 тыс. т/с, Приморск (44%) - до 75 тыс. т/с, Усть-Лугу (на 41%) - до 37 тыс. т/с, поставки через Козьмино выросли на 4% - до 104 тыс. т/с.

Майские данные по поставкам нефти за рубеж

В мае Россия не экспортировала нефть в Чехию, в то время как в апреле поставки составляли 6 тыс. т/с, экспорт в Германию упал на 15% - до 44 тыс. т/с, в Польшу - на 31% - до 29 тыс. т/с, поставки в Словакию увеличились на 32% - до 16 тыс. т/с, в Венгрию - на 3% - до 7 тыс. т/с. Поставки российской нефти в Китай снижаются в мае на 7% - до 96 тыс. т/сут.

Также транзитом через Россию было поставлено 49 тыс. т/с нефти (на 14% меньше), из них морским транспортом 45 тыс. тонн (на 19% ниже) и 3,8 тыс. тонн - по трубопроводам (рост на 125%). Основной объем морского транзита приходится на Казахстан, который снизил поставки на 16% и Туркмению (снижение на 43%).

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Кто из российских компаний сильнее всего снизил экспорт

Из российских компаний сильнее всех снизили экспорт за первые 20 дней мая "Татнефть" - на 73% - до 4,5 тыс. т/с, "Русснефть" - на 64% - до 2,4 тыс. т/с.

"Роснефть" снизила экспорт нефти за первые 20 дней мая на 25% - до 243 тыс. т/с, при этом поставки трубопроводным транспортом упали лишь на 8% - до 155 тыс. т/с, а морским транспортом - на 43% - до 88 тыс. т/с.

"ЛУКОЙЛ" снизил экспорт на 32% - до 43,7 тыс. т, при этом трубопроводный экспорт упал на 6% - до 11 тыс. т/с, а морской на 38% - до 33 тыс. т/с.

"Сургутнефтегаз" снижает экспорт на 27% - до 64 тыс. т/с, при этом падение морского экспорта составило 32% - до 50 тыс. т, а трубопроводные поставки не изменились - 14 тыс. т.

"Газпром нефть" снизила экспорт лишь на 11% - до 23 тыс. т/с, морской экспорт упал лишь на 6% - до 18 тыс. т/с, трубопроводный снизился на четверть и составил 5 тыс. т/с.

ОПЕК+ Транснефть

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