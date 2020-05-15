Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ упала на 25% за половину мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 14 дней мая составила 1286,8 тыс. тонн, что на 25% меньше аналогичного уровня апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Если исключить из показателя среднесуточную добычу конденсата в России в первом квартале текущего года - около 105 тыс. тонн в сутки, то добыча исключительно нефти составляет 1182 тыс. тонн в сутки, что в пересчете с коэффициентом в баррели 7,33 означает 8,66 млн б/с.

Согласно условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае должна выйти на уровень добычи нефти в 8,5 млн б/с.