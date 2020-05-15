Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ упала на 25% за половину мая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 14 дней мая составила 1286,8 тыс. тонн, что на 25% меньше аналогичного уровня апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

Если исключить из показателя среднесуточную добычу конденсата в России в первом квартале текущего года - около 105 тыс. тонн в сутки, то добыча исключительно нефти составляет 1182 тыс. тонн в сутки, что в пересчете с коэффициентом в баррели 7,33 означает 8,66 млн б/с.

Согласно условиям сделки ОПЕК+, Россия в мае должна выйти на уровень добычи нефти в 8,5 млн б/с.

ОПЕК+

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Каждая десятая компания в России оказалась на грани закрытия

Экономический кризис

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

Россия обжаловала решение о выплате экс-акционерам ЮКОСа $57 млрд

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

Евро опустился ниже 79 рублей впервые с 6 марта

"Роснефть" получила чистый квартальный убыток по МСФО в 156 млрд рублей

"Роснефть" получила чистый квартальный убыток по МСФО в 156 млрд рублей

"Ведомости" сообщили о планах "Ростеха" поставить Red Wings до 60 самолетов SSJ-100

Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

Цены на нефть завершают ростом третью неделю подряд

Фондовый рынок США в четверг вырос, подорожали акции банков

Фондовый рынок США в четверг вырос, подорожали акции банков

Азиатский банк развития оценил потенциальные потери экономики от COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');