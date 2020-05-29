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Зоны для шашлыков в подмосковных парках пока останутся закрытыми

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В парках Подмосковья пока не будут открывать зоны для барбекю, а также не будут допускаться массовые скопления людей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

"Администрация или охрана парка имеет право отказать в посещении, в случае несоблюдения правил посетителем", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 29 мая на территории Подмосковья парки культуры и отдыха открылись для прогулок и индивидуального занятия спортом.

Детские и спортивные площадки, аттракционы и пункты питания в них пока не будут доступны. Посетителей также призывают соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в течение всего времени пребывания в парке и носить маски.

Московская область Коронавирус

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