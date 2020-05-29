Житель Карелии получил 14,5 лет колонии за убийство соотечественника в Камбодже

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Карелии на основе обвинительного вердикта присяжных вынес приговор жителю Петрозаводска по делу об убийстве соотечественника в Камбодже в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу.

"Мужчина признан виновным в том, что в июле 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему знакомому колюще-режущим предметом не менее 31 удара", - говорится в сообщении.

Мужчина пошел на убийство после ссоры со своим знакомым, с которым они ехали на мопеде. Последний был за рулем. Удары пришлись в область головы, шеи и по верхним конечностям, 29 из них - в область шеи. В пресс-службе СКР Карелии "Интерфаксу" рассказали, что потерпевшему было 28 лет.

После убийства осужденный скрылся с места преступления и через Таиланд вернулся в Россию, где его и задержали.

Суд признал жителя Петрозаводска виновным в убийстве (по части 1 статьи 105 УК РФ) и приговорил к 14 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строгого режима.