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Очаг коронавируса выявлен на тюменском "Сибнефтемаше"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Тюмени в компании "Сибнефтемаш" (входит в "Группу ГМС") выявили очаг коронавирусной инфекции, сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.

Пандемия коронавируса

Там заразились 13 сотрудников. Еще 88 контактировавших с ними работников временно отстранили от работы. За последние сутки на предприятии больше никто не заразился, отметил чиновник.

По данным на 8 июня, в Тюменской области зарегистрировано 1908 случаев коронавирусной инфекции.

АО "Сибнефтемаш" имеет лицензии на разработку, проектирование и изготовление специального нефтепромыслового оборудования, применяемого при операциях по интенсификации добычи нефти и повышению нефтеотдачи пластов, текущем и капитальном ремонте скважин, гидроразрывах пластов.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Компания выполняет проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по комплексному обустройству объектов нефте- и газодобычи, водного хозяйства в России и странах СНГ. Активы компании расположены в Орловской, Ульяновской областях, Казани, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

Тюмень Роспотребнадзор коронавирус Сибнефтемаш

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