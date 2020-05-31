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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пепловый выброс произошел в воскресенье утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (остров Парамушир), высота пеплового выброса составила до двух километров над уровнем моря.

Пепловый шлейф распространился на пять километров к востоку от вулкана.

KVERT установил для Эбеко один из наиболее угрожающих - оранжевый - цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 метров) расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

вулкан Эбеко Курильские острова

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