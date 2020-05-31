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Песков отказался назвать дату голосования по Конституции, учитывая дату парада Победы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин объявит дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, когда посчитает необходимым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так он ответил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос, можно ли считать, что приближается дата проведения голосования по поправкам в Конституцию, раз объявлена дата проведения Парада Победы.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что президент призывает не "интуичить", а опираться на четкие данные ученых относительно возможного снятия режима ограничений по коронавирусу.

Всеобщее голосование было назначено на 22 апреля, но затем президент его отложил из-за эпидемиологической ситуации.

26 мая глава государства приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня.

Ранее традиционно проходящий 9 мая парад Победы был перенесен на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. В этом году в этот день в столице прошел только авиапарад.

Хроника 15 января – 31 мая 2020 годаИзменение Конституции
Дмитрий Песков

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