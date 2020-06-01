Грозы подожгли Ботчинский заповедник в Хабаровском крае

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пожары на территории Ботчинского заповедника в Хабаровском крае, охватившие территорию более 3 тысяч га, возникли из-за гроз. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в заповеднике.

"По всей видимости, на территории заповедника имеются какие-то аномалии, места, где случаются природные пожары от гроз с определенной периодичностью 5-10 лет. Вот эти два пожара возникли после продолжительных, сильных гроз, которые случились 29 мая", - сказал директор ФГБУ Государственный заповедник "Ботчинский" Сергей Костомаров.

Согласно данным ФБУ "Авиалесоохрана", на утро 1 июня в Ботчинском заповеднике было зафиксировано два пожара на площади 330 га. По словам Костомарова, к вечеру, после обследования территории с воздуха, стало понятно, что пострадавшая от огня территория значительно увеличилась.

"Площадь первого пожара мы остановили на территории 2,5 тыс. га, по второму мы не можем точно определить - задымленность была очень сильная, и во время облета не было возможности дать точную оценку ", - сообщил директор.

Оба пожара возникли на старых "горельниках" - участках, где прежде из-за гроз уже случались пожары.

"В этих условиях пожар распространяется очень быстро - обильный слой подстилки травянистой, подсохшей, сама древесина сухая, которая осталась после пожаров. Осадков нет, которые бы помогли потушить, тяжелую технику нельзя использовать, потому что территория отдаленная, а дорог нет туда - ни бульдозеры, ни тракторы не доставить. Поэтому люди тушат вручную. Осложняется это порывистым ветром, высокими температурами, захламленностью, открытым пламенем", - сказал Костомаров.

При этом, руководитель заповедника отметил, что ущерб от подобных пожаров меньше, чем от лесных, где страдает "живая" древесина. Для животных "горельники" также не подходящее место обитания.

Ботчинский заповедник расположен в 120 км южнее города Советская Гавань. Он был создан в 1994 году на месте уже существовавшего заказника. Площадь Ботчинского 267 тыс. 380 га, площадь охранной зоны - 81 тыс. га.