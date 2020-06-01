Глава алтайского Славгорода признался в получении взяток на 6 млн рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Алтайском крае предъявили обвинение главе администрации Славгорода Сергею Горбунову, арестованному на прошлой неделе по делу о взяточничестве на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

В результате следственных действий были обнаружены иные факты. При допросе чиновник признался в получении взяток на общую сумму более 6 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дополнительных эпизодов преступной деятельности, говорится в сообщении.

Горбунову предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). С пятницы, 29 мая, он находится под домашним арестом.

По данным следствия, 29 мая Горбунов получил взятку - более 2 млн рублей - от директора одного из ООО.