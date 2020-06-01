Тест на COVID-19 выбраковал семь новобранцев весеннего призыва

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Семь россиян не попали на военную службу в рамках весеннего призыва из-за обнаружения у них коронавируса, сообщает Минобороны России.

"По состоянию на 1 июня из военных комиссариатов в Вооруженные силы РФ направлено более 5,5 тысяч человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено семь человек", - говорится на сайте военного ведомства.

Призыву на военную службу в рамках весенней кампании, которая завершится 15 июля, подлежат 135 тыс. человек.