Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 166 946+107 929

Тест на COVID-19 выбраковал семь новобранцев весеннего призыва

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Семь россиян не попали на военную службу в рамках весеннего призыва из-за обнаружения у них коронавируса, сообщает Минобороны России.

"По состоянию на 1 июня из военных комиссариатов в Вооруженные силы РФ направлено более 5,5 тысяч человек. По результатам тестирования на призывные и сборные пункты не допущено семь человек", - говорится на сайте военного ведомства.

Призыву на военную службу в рамках весенней кампании, которая завершится 15 июля, подлежат 135 тыс. человек.

Минобороны РФ коронавирус

Новости

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

Андрей Шмаров останется и.о. главреда "Ведомостей" до решения совета директоров

Почти 600 человек приехали в санатории Сочи в первый день заезда

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Изменение Конституции

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет

Почтового голосования по поправкам в Конституцию РФ не будет
Изменение Конституции

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля

Путин назначил общероссийское голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
Изменение Конституции

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней

ЦИК предложил растянуть голосование по Конституции на семь дней
Обвинения против главы Россельхознадзора

Глава Россельхознадзора Данкверт подал заявление в полицию о ложном доносе

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост

В Мурманской области рухнул железнодорожный мост
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');