Рогозин заявил о возможном подписании соглашения о модернизации "Гагаринского старта"

Дмитрий Рогозин URA.RU/TASS

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Роскосмосе рассчитывают на скорое завершение переговоров о модернизации "Гагаринского старта" на Байконуре, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Что сейчас нам дает основание думать о том, что Байконур будет жить и город будет развиваться? Это, прежде всего, продолжение пилотируемой программы, которую мы связываем с восстановлением Гагаринского старта, и как раз сейчас идут переговоры, и мы надеемся, что они скоро завершатся и мы приступим к реальным уже физическим работам на этой первой легендарной пусковой площадке", - сказал Рогозин в своем видеобращении, посвященном 65-летию Байконура.

По его словам, будущее космодрома и города также связано с проектом "Байтерек", с которого будут запускаться ракеты "Союз-5".

"И когда эти стартовые комплексы заработают, а я понимаю, что это произойдет уже в ближайшие годы, потому что и ракета уже создается на самарском предприятии, тогда появится уже очередная и очень твердая уверенность в том, что Байконур будет жить не только в программах перспективного развития российской космической отрасли, но он станет важнейшим фактором скрепления и России и Казахстана", - добавил глава Роскосмоса.

В феврале председатель казахстанского аэрокосмического комитета Баубек Оралмагабетов сообщил, что казахская сторона рассчитывает на подписание соглашения в первой половине текущего года.

В начале июня минувшего года Российский фонд прямых инвестиций и инвесторы из Объединенных арабских эмиратов подписали соглашение с "Роскосмосом" о выделении $90 млн для реконструкции "Гагаринского старта".

В декабре 2019 года сообщалось, что соглашение о модернизации "Гагаринского старта" на космодроме Байконур между Россией, Казахстаном и ОАЭ проходит процедуру внутригосударственного согласования.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что Россия, Казахстан и ОАЭ подпишут трехстороннее соглашение по реконструкции "Гагаринского старта" на Байконуре до конца 2019 года.

После пуска последней ракеты "Союз-ФГ" 25 сентября минувшего года "Гагаринский старт" был закрыт.

Площадка №1, или "Гагаринский старт" - пусковая площадка на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на борту.