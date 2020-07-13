Рогозин пообещал сделать ракету для "Морского старта"

Дмитрий Рогозин Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с плавучей платформы Sea Launch ("Морской старт") на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Наши специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры знают, как ее превратить в пусковую платформу в течение нескольких лет, рассчитали, сколько это стоит. Поэтому, конечно, мы сделаем для нее ракету в морской версии. Работа по ракете "Союз-5" развернута в Самаре, люди полны энтузиазма, они сделают ракету к 2023 году", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он сообщил, что специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и на пусковой платформе "Одиссей" и убедились в их удовлетворительном состоянии.

Космодром "Морской старт" прибыл из США. В марте на Дальний Восток пришли стартовая платформа и сборочно-командное судно Sea Launch Commander. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт". Комплекс будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.