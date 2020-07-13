Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:38Заразились
на 13.07В России 733 699+6 537В мире 12 910 357+192 449

Рогозин пообещал сделать ракету для "Морского старта"

Рогозин пообещал сделать ракету для "Морского старта"
Дмитрий Рогозин
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с плавучей платформы Sea Launch ("Морской старт") на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Наши специалисты Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры знают, как ее превратить в пусковую платформу в течение нескольких лет, рассчитали, сколько это стоит. Поэтому, конечно, мы сделаем для нее ракету в морской версии. Работа по ракете "Союз-5" развернута в Самаре, люди полны энтузиазма, они сделают ракету к 2023 году", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он сообщил, что специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и на пусковой платформе "Одиссей" и убедились в их удовлетворительном состоянии.

Космодром "Морской старт" прибыл из США. В марте на Дальний Восток пришли стартовая платформа и сборочно-командное судно Sea Launch Commander. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт". Комплекс будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

Новости по теме

Новости

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Президент подписал закон о предотвращении нефтеразливов

Иностранцы при въезде в РФ должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса

Иностранцы при въезде в РФ должны будут подтверждать отсутствие у них коронавируса

Что произошло за день: понедельник, 13 июля

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 беспечностью петербуржцев

Turkish Airlines объявили планируемые даты начала полетов в Россию

Дело журналиста Ивана Сафронова

У следствия ФСБ не оказалось вопросов к Сафронову на допросе в понедельник

Внешний долг РФ во II квартале вырос на $19,5 млрд

Дело журналиста Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова указал на уникальность его дела

Судья Хахалева, ставшая известной после роскошной свадьбы дочери, лишена полномочий

Судья Хахалева, ставшая известной после роскошной свадьбы дочери, лишена полномочий
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');