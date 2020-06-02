Режим ЧС ввели на Северных Курилах из-за двух рыбаков с коронавирусом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в Северо-Курильске (о. Парамушир, северные Курилы) вечером в понедельник в связи с положительными тестами на коронавирус у двух членов экипажа рыболовецкого судна РС "Добрино", сообщил агентству "Интерфакс" вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников во вторник.

"Члены экипажа судна (экипаж состоит из 16 человек) пожаловались на недомогание во время рейса, у всех были взяты анализы на коронавирус. У двух рыбаков анализы оказались положительными, они изолированы в местной центральной райбольнице (ЦРБ). Остальные члены экипажа (14 человек), по предписанию Роспотребнадзора, изолированы на судне, которое пришвартовано возле отдельного пирса в порту Северо-Курильска. Все необходимое - еда, вода, топливо - на судне есть", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, у всех рыбаков, которые сейчас находятся на РС "Добрино" (судно местное - ИФ), еще раз взяты анализы на коронавирус и отправлены на исследование в Петропавловск-Камчатский. Возле пирса дежурят сотрудники полиции.

Изолированных в ЦРБ двух рыбаков готовят к эвакуации рейсом санавиации в Петропавловск-Камчатский, где находится ближайший госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией.

"Режим ЧС ввели для обеспечения работы медиков по определению группы контактных лиц. Тем, кто контактировал с рыбаками на берегу (члены семей, коллеги по работе - ИФ), Роспортебнадзор выдал предписания об обязательной самоизоляции дома в течение двух недель. У людей взяты пробы на COVID-19 и отправлены на исследование на Камчатку", - рассказал вице-мэр.

Он также сообщил, что в конце мая в Северо-Курильск прибыли на работу двое граждан Киргизии, которые сразу по предписанию Роспотребнадзора были изолированы в обсерваторе и в последствии их тесты на коронавирус оказались положительными. Граждан Киргизии в конце прошлой недели отправили рейсом санавиации в госпиталь в Петропавловск-Камчатский. "Но они ни с кем в Северо-Курильске не контактировали, так как сразу по прибытию их отправили в обсерватор", - пояснил Овсянников.