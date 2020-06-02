Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 01.06В России 414 878+9 035В мире 6 266 192+99 246

Хабаровский контрабандист вывез в Китай ценной древесины на 205 млн рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Житель краевого центра организовал незаконный экспорт ценных пород древесины из России в Китай на сумму более 204 млн рублей, сообщает во второнк Хабаровская таможня.

"По факту контрабанды лесоматериалов Хабаровская таможня возбудила 7 уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере", - сказано в сообщении.

Контрабандисту грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

В общей сложности он вывез из страны более 32 тыс. куб. м кругляка дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

Установлено, что свою деятельность мужчина осуществлял через подставных лиц. Ими были директора двух фирм, зарегистрированных в Московской и Рязанской областях.

"Злоумышленник действовал по доверенности. При таможенном декларировании он предоставлял в Хабаровскую таможню подложные документы - контракт и разрешение СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры - ИФ)", - говорится в сообщении.

Ясень маньчжурский и дуб монгольский являются ценными породами древесины и включены в перечень объектов СИТЕС. Древесина этих пород, а также изделия из нее, могут идти на экспорт только при наличии документов, доказывающих ее легальность.

Хабаровский край

Новости

Семья из Комсомольска-на-Амуре попросила Путина о ранней пенсии для многодетных отцов

Семья из Комсомольска-на-Амуре попросила Путина о ранней пенсии для многодетных отцов

Рогозин заявил о возможном подписании соглашения о модернизации "Гагаринского старта"

Рогозин заявил о возможном подписании соглашения о модернизации "Гагаринского старта"

Воробьев подписал указ о снятии ограничений на работу салонов красоты, СПА и соляриев в Подмосковье

В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

Строительство ответвления на Лавну ускорят для восстановления ж/д сообщения с Мурманском

Что произошло за день: понедельник, 1 июня

День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

День голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля будет выходным

Андрей Шмаров останется и.о. главреда "Ведомостей" до решения совета директоров

Почти 600 человек приехали в санатории Сочи в первый день заезда

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что острый этап подъема пандемии в РФ пройден

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');