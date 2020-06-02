Хабаровский контрабандист вывез в Китай ценной древесины на 205 млн рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Житель краевого центра организовал незаконный экспорт ценных пород древесины из России в Китай на сумму более 204 млн рублей, сообщает во второнк Хабаровская таможня.

"По факту контрабанды лесоматериалов Хабаровская таможня возбудила 7 уголовных дел по ч.1 ст.226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере", - сказано в сообщении.

Контрабандисту грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 млн рублей.

В общей сложности он вывез из страны более 32 тыс. куб. м кругляка дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

Установлено, что свою деятельность мужчина осуществлял через подставных лиц. Ими были директора двух фирм, зарегистрированных в Московской и Рязанской областях.

"Злоумышленник действовал по доверенности. При таможенном декларировании он предоставлял в Хабаровскую таможню подложные документы - контракт и разрешение СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры - ИФ)", - говорится в сообщении.

Ясень маньчжурский и дуб монгольский являются ценными породами древесины и включены в перечень объектов СИТЕС. Древесина этих пород, а также изделия из нее, могут идти на экспорт только при наличии документов, доказывающих ее легальность.