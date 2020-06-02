"Роскосмос" и NASA договариваются о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" и NASA договариваются о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС, сообщил представитель "Роскосмоса" в Казахстане Анатолий Красников.

"Мы в госкорпорации "Роскосмос" искренне рады за наших американских коллег, что у них испытательный запуск космического корабля Dragon и стыковка прошли штатно и все у них получилось. Мы их от всей души поздравляем, это действительно для них очень большой успех и это очень здорово. На данный момент ведутся переговоры между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA о взаимном предоставлении мест для полетов на МКС", - сказал Красников на брифинге во вторник.

"То есть ситуация, когда российские космонавты будут летать на американских кораблях, а американские космонавты будут продолжать полеты на наших космических кораблях", - добавил он.

"Понятно, что это является насущной необходимостью, потому что сейчас мы все видим, что появилась новая транспортная система по доставке человека на орбиту, на МКС и конечно, те люди, которые туда летают, должны уметь работать в рамках как одной транспортной системы, так и в рамках другой транспортной системы", - отметил он.