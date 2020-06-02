Под Хабаровском поезд сбил медведицу с медвежатами

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Семья медведей попала под колеса железнодорожного состава в пригороде Хабаровска. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

"Факт подтверждаем. Погибла медведица и один медвежонок. Второй выжил. Его отправили на обследование к ветеринарам. После планируем доставить его в центр реабилитации диких животных "Утес", - сказал первый замминистра природных ресурсов Андрей Стрельников.

В реабилитационном центре добавили, что нового постояльца ждут либо сегодня вечером, либо утром 3 июня.

"Если это малыш этого года рождения, то он пройдет обычную программу реабилитации медведей. Попадет к остальным, в свой социум, а на следующий год мы его отпустим в дикую природу", - отметил директор центра Эдуард Круглов.