Вице-премьер предложила строить жилье только без мусоропроводов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В правительстве предложили изменить строительные нормативы и, в частности, исключить строительство многоквартирных домов с мусоропроводами, поскольку они не позволяют вести раздельный сбор мусора. Это предусматривает план внедрения раздельного сбора мусора, который утвердила вице-премьер Виктория Абраменко.

План также предполагает подготовку предложений, как повысить уровень утилизации пищевых отходов в жилых кварталах, вплоть до установки в домах измельчителей пищевых отходов, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод. Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к построению отрасли - РОП, Федеральная схема, планы внедрения раздельного сбора, оборот вторичных ресурсов - это все части единой системы, которая напрямую связана с бизнес-процессами и деятельностью участников всей цепочки обращения с ТКО", - заявила Абрамченко через пресс-службу.

Также "дорожная карта" содержит блок регуляторных изменений, направленных на определение правового поля обращения со вторсырьем и на повышение прозрачности системы обращения с отходами в целом. К примеру, в законодательство предложено ввести понятия "твердые коммунальные отходы", "вторичные ресурсы" и определение механизмов их обращения.

В плане есть блок предложений по стимулированию переработки мусора, в том числе, с применением налоговых льгот, для максимального извлечения вторичных ресурсов и их вовлечения в хозяйственный оборот. Авторы плана предлагают легализовать деятельность по приему вторичных ресурсов у потребителей, освободить физических лиц от уплаты налога на доходы физически лиц при сдаче вторичных ресурсов; снизить плату населения за отходы, накапливаемые отдельно, в контейнерах для раздельного накопления отходов и другие.

В карте также отмечена необходимость внесения в федеральную схему всей цепочки сбора и движения вторичных ресурсов. Финальная цель - увеличение количества вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию, и повышение экономической эффективности системы обращения с отходами: с одной стороны - для бизнеса, с другой - для снижения платежей граждан.

"Реализация предлагаемых мер будет эффективной, если будет налажен учет оборота вторичных ресурсов. Для этого в государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов и в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами должна вноситься информация о заготовителях и региональных операторах, осуществляющих сбор вторичных ресурсов; места сбора вторичных ресурсов; объемы вторичных ресурсов, сдаваемых потребителями и объемы вторичных ресурсов, направляемые на обработку и утилизацию, объем вторичных ресурсов, вовлеченных в оборот после утилизации", - отмечает пресс-служба вице-премьера.

Все меры и изменения будут прорабатываться при реализации "дорожной карты" с привлечением профильных ведомств, администраций субъектов, представителей профильных ассоциаций и бизнеса.