Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на военный парад на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы, который пройдет в Москве 24 июня, сообщили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров глав военных ведомств двух стран.

Шойгу и Эспер также обсудили предотвращение инцидентов в Сирии и безопасность военных контингентов в Афганистане и других регионах мира. "По итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и США условились продолжить диалог", - заявили в Минобороны РФ.

Парад Победы, который должен был состояться 9 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и парада Победы 24 июня 1945 г.". Парады пройдут 24 июня в 10 часов по местному времени в Москве и других городах России.