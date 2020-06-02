Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:18Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил главу Пентагона Марка Эспера на военный парад на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы, который пройдет в Москве 24 июня, сообщили в Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров глав военных ведомств двух стран.

Шойгу и Эспер также обсудили предотвращение инцидентов в Сирии и безопасность военных контингентов в Афганистане и других регионах мира. "По итогам состоявшегося разговора руководители военных ведомств России и США условились продолжить диалог", - заявили в Минобороны РФ.

В РоссииИностранных гостей парада Победы в России проверят на коронавирусЧитать подробнее

Парад Победы, который должен был состояться 9 мая, был перенесен из-за пандемии коронавируса.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и парада Победы 24 июня 1945 г.". Парады пройдут 24 июня в 10 часов по местному времени в Москве и других городах России.

Сергей Шойгу Пентагон США Марк Эспер

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

Онищенко указал на дилемму в вопросе вакцинации россиян от коронавируса

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

Туристы стали отменять отдых в Сочи из-за справок об отсутствии COVID-19

Туристы стали отменять отдых в Сочи из-за справок об отсутствии COVID-19

Высшая квалификационная коллегия РФ разрешила возбудить дела на шестерых судей

Экономический кризис

Замминистра связи предложил СМИ не ждать от государства прямой помощи деньгами

СКР и Росгвардия проверят гибель екатеринбуржца при задержании

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Экономический кризис

В РСТ предсказали уход с рынка до половины турфирм в России после пандемии

В РСТ предсказали уход с рынка до половины турфирм в России после пандемии
Экономический кризис

На восстановление экономики РФ потребуется около 5 трлн рублей за два года

На восстановление экономики РФ потребуется около 5 трлн рублей за два года

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');