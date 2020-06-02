В "Мемориале" оценили число несправедливо осужденных в России

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правозащитный центр "Мемориал" оценил количество несправедливо осужденных в России в десятки тысяч, а политзаключенных - в два-три раза выше известных организации 300 человек.

"Понимание состояния российской правоохранительной и судебной системы заставляет считать вероятным, что счет невиновных людей и людей, вина которых не доказана в установленном законом порядке, в РФ идет, как минимум, на десятки тысяч. Такие оценки дают и эксперты-правозащитники, и те, кто, став жертвой этой системы, был вынужден изучить ее на собственном опыте", - сообщили "Интерфаксу" в "Мемориале" во вторник.

По поводу числа именно политзаключенных, то есть преследуемых по политическим причинам, член правления московского "Мемориала" Сергей Давидис сказал агентству, что, учитывая количество дел, в которых, по мнению правозащитников, "есть признаки политической мотивации и незаконности преследования", но которые им не удалось досконально изучить, следует полагать, что общее количество политзаключенных "надо оценивать в два-три раза больше, чем есть в наших списках - сейчас в них 314 человек".

При этом в настоящее время число известных политзаключенных выросло с 2015 года более чем в шесть раз.

В докладе "Мемориала" о ситуации с политически мотивированными уголовными преследованиями утверждается, что "подавляющее большинство политзаключенных - люди, лишенные свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежностью".

В связи с преследованием активистов и чрезмерно широкой практикой применения отдельных норм законодательства в "Мемориале" требуют отменить статьи о неоднократном нарушении правил проведения митингов, оскорблении чувств верующих, публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ, злостном уклонении от исполнения обязанностей, определенных законодательством об НКО - иноагентах, "пересмотра практики применения экстремистского законодательства, серьезного пересмотра и уточнения антиэкстремистского и контртеррористического законодательства".

Мнение депутата Госдумы

Со своей стороны первый зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин заявил "Интерфаксу", что "в России нет политических заключенных, потому что у нас нет политических статей".

"Сообщества, организации, граждане, которые начинают сыпать эпитетами "политзаключенные", "узники совести" преследуют свои цели, далекие от правозащиты как таковой", - сказал Вяткин. Это, по его мнению, "следствие работы, которая ведется в отношении РФ, которая заключается в сознательных провокациях, попытках дестабилизировать ситуацию".

Как заявил Вяткин, "мы не идеализируем правоохранительную систему ни одной страны, но попытки свести все к политике - нет, это не политика".

По его мнению, ни в коем случае "нельзя отменять ни одну из перечисленных (в докладе "Мемориала" - ИФ) статей, они необходимы, особенно 282 статья (организация экстремистского сообщества), она должна применяться и выполнять свою функцию, потому что раскалывать общество, дестабилизировать, играть на низменных чувствах, делить на (людей - ИФ) первого и второго сорта - это очень опасно, может взорвать любую страну".

Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.