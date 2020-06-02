Мишустин поручил проверить применение «коронавирусных» правовых актов на предмет соблюдения прав граждан

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Нормативные акты, принятые в период эпидемии коронавируса, будут проанализированы с участием юристов на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

Соответствующее поручение премьера РФ Михаила Мишустина по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса опубликовано на сайте кабинета министров.

Поручение касается, в том числе, указов мэра Москвы.

"Минюсту, Минздраву, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан", - говорится в поручении.

В нем подчеркивается необходимость "обеспечить информационное сопровождение данной работы".

Доклад о проделанной работе должен быть представлен в правительство до 8 июня.