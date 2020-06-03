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Крупный лесной пожар ликвидировали в Иркутской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU -За минувшие сутки в Иркутской области новых лесных пожаров не зарегистрировано, ликвидирован один локализованный ранее очаг площадью 2,7 тыс. га, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Этот пожар был зарегистрирован 19 мая и оставался на 2 июня единственным в лесах Иркутской области. Его тушили 87 пожарных-десантников. Сейчас ведется их доставка к местам постоянной дислокации на вертолете Ми-8", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло в труднодоступной, удаленной от дорог и населенных пунктов местности во время грозы. Из-за усиления ветра начался верховой пожар, который распространился на площади 400 га. Тушение пришлось приостановить из-за угрозы жизни пожарных-десантников. В Тайшетском районе был введен режим ЧС

При возобновлении тушения группировка сотрудников парашютно-десантной пожарной службы была увеличена до 100 человек. Вертолетом они были высажены вдоль кромки пожара, которая по окружности достигла 12 км. Локализовать очаг удалось только 27 мая.

В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что режим ЧС в Тайшетском районе был снят 2 июня, когда ликвидировали пожар.

Как ранее сообщалось, утром во вторник в регионе тушили один лесной пожар площадью 2,7 тыс. 777 га в Тайшетском районе.

В Иркутской области действует особый противопожарный режим - на юге с 10 апреля, на севере с 1 мая.

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