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Дума рассмотрит законопроект об отсрочке взыскания долгов пенсионеров, малого и среднего бизнеса

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров, сообщила в среду пресс-служба партии "Единая Россия".

Законодательная инициатива предусматривает годовую рассрочку по взысканию задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, пояснили в пресс-службе.

Экономический кризис

Пенсионерам, не имеющим иных источников доходов, кроме пенсии, размер которой составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), предлагается предоставить однократную рассрочку по взысканию долга по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей не более чем на два года.

В пресс-службе уточнили, что предлагаемые нормы не будут распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество.

"Также законопроект учтет интересы кредиторов, требования которых связаны с уплатой алиментов, возмещением вреда и другими социальными обязательствами", - говорится в сообщении.

Законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров был разработан секретарем Генсовета "Единой России", вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, руководителем фракции Сергеем Неверовым и председателем комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном.

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