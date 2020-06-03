Цыгане пытались продать поддельную картину Шишкина за 1 млн руб. в Тульской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция в Туле задержала трех цыган, пытавшихся продать картину под видом подлинника русского художника Ивана Шишкина, сообщил "Интерфаксу" в среду начальник пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Информация о продаже картины за 1 миллион рублей была размещена на сайте бесплатных объявлений. "Полицейские располагали информацией, что полотно не соответствует технике работы Шишкина и при этом находится в плохом состоянии, о чем продавцам заведомо известно. Тем не менее, они при подаче объявления и дальнейших переговорах с потенциальными покупателями утверждали, что картина является подлинником работы мастера", - сказал Ярцев.

В момент совершения сделки с покупателем, подготовленным полицейскими, подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое цыган - 42-летний ранее судимый мужчина, его 21-летний сын и 20-летняя девушка.

Проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.