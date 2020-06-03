Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от COVID-19

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Участие России на высшем уровне в глобальном саммите по вакцинам, который пройдет в онлайн-формате, не предусмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На высшем уровне участие не предусмотрено", - сказал Песков журналистам в среду.

Накануне в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что в глобальном саммите по вакцинам примет участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину поступило приглашение от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять участие в Глобальном саммите по вакцинам.

"4 июня правительство Великобритания проведет Global Vaccine Summit 2020. Главное задачей Саммита станет мобилизация ресурсов необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19", - заявили ранее в посольстве Великобритании в Москве.

Глобальный саммит по безопасности вакцин - международный форум, посвященный вопросам вакцинации. Предыдущий саммит проводился в Женеве в декабре 2019 года - в штаб-квартире ВОЗ. В этом году аналогичное мероприятие проводит Великобритания.