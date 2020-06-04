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Участники Всемирного саммита по вакцинации собрали $8,8 млрд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Участники Всемирного саммита по вакцинации в четверг собрали $8,8 млрд для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на период 2021-2025 годы, заявили в четверг организаторы саммита в твиттере.

"Вот сумма, которую вы все ждали: мы собрали фантастические $8,8 млрд для работы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации в течение пяти следующих лет", - заявил премьер Британии Борис Джонсон. Британия принимала Всемирный саммит.

Всемирный саммит по вакцинации созван 4 июня в ознаменование 20-летия со дня основания GAVI. Он организован Великобританией с целью собрать $7,4 млрд для альянса на период 2021-2025 гг.

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GAVI - это партнерство ряда частных и правительственных организаций, целью которого заявлено увеличение доступности детской вакцинации в бедных государствах. Альянс был создан в 2000 году на фоне ухудшения работы по вакцинации в беднейших странах.

В этом году к саммите было приковано повышенное внимание в связи с поисками в разных странах мира вакцины от коронавируса COVID-19.

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