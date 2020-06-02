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Мурашко выступит на Глобальном саммите по вакцинам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко примет участие в Глобальном саммите по вакцинам, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"Да, будет его видеовыступление", - сказали "Интерфаксу" во вторник вечером в пресс-службе Минздрава, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину поступило приглашение от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона принять участие в Глобальном саммите по вакцинам, уровень участия будет определяться.

Накануне в посольстве Великобритании в Москве сообщили "Интерфаксу", что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам, который пройдёт 4 июня в виртуальном формате.

"4 июня правительство Великобритания проведет Global Vaccine Summit 2020. Главное задачей Саммита станет мобилизация ресурсов необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против COVID-19", - заявили в британской дипмиссии.

Глобальный саммит по безопасности вакцин - международный форум, посвященный вопросам вакцинации. Предыдущий саммит проводился в Женеве в декабре 2019 года - в штаб-квартире ВОЗ. В этом году аналогичное мероприятие проводит Великобритания.

Михаил Мурашко

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