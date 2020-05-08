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Джонсон пригласил Путина на июньский виртуальный саммит по вакцине против коронавируса

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина на июньский виртуальный саммит по вакцине против коронавируса, сообщает в пятницу Даунинг-стрит.

"Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие в глобальном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в виртуальном формате в июне с целью укрепить системы здравоохранения, а также - для борьбы с коронавирусом в самых бедных странах мира", - говорится в заявлении.

Так называемый Глобальный саммит по безопасности вакцин - международное мероприятие, посвященное вопросам вакцинации. Предыдущий саммит проводился в Женеве в декабре 2019 года - в штаб-квартире ВОЗ. В этом году аналогичное мероприятие проведет Великобритания.

Джонсон в ходе телефонного разговора с Путиным заявил, что препятствия для активизации двустороннего диалога сохраняются, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр дал ясно понять, что нужно поддерживать диалог, однако препятствия для дальнейшего прогресса в этом направлении остаются", - говорится в сообщении канцелярии Джонсона.

В нем также отмечается, что телефонный разговор был приурочен к 75-летней годовщине Дня победы.

На Даунинг-стрит указали, что лидеры поговорили о помощи, которую оказывали друг другу британские и советские войска во время Второй мировой войны, а также - почтили память и погибших, "отметив их героизм".

Президент РФ в поздравлении, направленном премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по случаю 75-й годовщины победы, выразил надежду на развитие двустороннего диалога и взаимодействие в борьбе с новыми угрозами, такими, как коронавирус.

"Рассчитываю, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействию в борьбе с угрозами и вызовами современности, в том числе такими, как пандемия коронавируса", - говорится в поздравительной телеграмме Путина, размещенной на сайте посольства РФ в Великобритании.

Великобритания коронавирус Борис Джонсон Владимир Путин

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