Вместо жилья эконом-класса в России будет стандартное

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Минстрой России утвердил условия отнесения жилых помещений к стандартному жилью и требования к внутренней отделке жилья стандартного типа.

В сообщении ведомства приводятся слова замглавы Минстроя Никиты Стасишина, который подчеркнул, что решено отказаться от термина "жилье эконом-класса", вместо него будет использоваться определение "стандартное жилье".

К категории стандартного жилья относятся квартиры общей площадью не более 100 кв. м. Либо индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв. м на земельном участке не более 1500 кв. м, либо блоки площадью до 130 кв. м в составе жилого дома блокированной застройки.

Квартира может быть расположена в многоквартирном доме, в котором обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов, а также в доме, которому присвоен класс энергетической эффективности B и выше.

Минстрой также регламентировал требования к внутренней отделке стандартного жилья: должна быть установлена металлическая входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской; поверхности стен или перегородок должны быть выровнены и окрашены либо оклеены обоями, поверхность потолков - выровнена и окрашена либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы.

Пол должен быть выровнен и иметь напольное покрытие; в санузлах необходимо обеспечить гидроизоляцию, сантехнику, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки, ревизионные люки, на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция, керамическое покрытие; в кухне должна быть мойка с тумбой, плита и вентиляционная решетка.

Документ вступит в силу 6 июня.