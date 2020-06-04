Арестованный по делу о педофилии физрук проработал в нижневартовской школе более 20 лет

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Нижневартовске арестовали 59-летнего учителя физкультуры по обвинению в педофилии. Он 24 года проработал в этой школе и характеризовался положительно, сообщила "Интерфаксу" замглавы города Светлана Селиванова.

Всего он отработал 31 год в сфере образования. Сейчас его отстранили от педагогической деятельности, отметила чиновница.

Учителя арестовали 3 июня. Ему предъявлены обвинения в двух преступлениях по статьям о десйствиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и в одном по статье о развратных действиях с лицом, не достигшем 16-лет.

По версии следствия, учитель с 2015 по 2020 год неоднократно, с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц.менением насилия совершал в помещении школы развратные и сексуальные действия в отношении учениц.

Установлены трое потерпевших, двум из которых на тот момент было по 15-16 лет.