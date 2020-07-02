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Против экс-директора школы в ХМАО возбудили дело из-за сокрытия насилия учителя над девочками

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело против экс-директора школы в Нижневартовске, учитель которой обвиняется в совершении развратных действий в отношении учениц, сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

По версии следствия, директор школы, в период с 2015 по 2018 год, зная о совершении учителем физкультуры действий против половой неприкосновенности двух школьниц, не исполнила свои должностные обязанности и скрыла эти факты от полиции. Дело квалифицировано по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие полагает, что невмешательство экс-директора "повлекло тяжкие последствия в виде продолжения совершения учителем физкультуры преступлений в отношении учениц". Как уточняет пресс-служба окружного СУ СКР, потерпевшими по делу проходят пять человек.

Ранее сообщалось, что 59-летнему учителю физкультуры школы в Нижневартовске предъявлено обвинение по п."а" ч.3 ст.132 (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего) и ч.1 ст.135 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста) УК РФ.

По версии следствия, с 2015 по 2020 год мужчина неоднократно с применением насилия совершал в школе развратные и сексуальные действия в отношении учениц. Установлены трое потерпевших, двум из которых на тот момент было по 15-16 лет. Учитель был арестован.

По словам замглавы Нижневартовска Светланы Селивановой, учитель физкультуры проработал в этой школе 24 года и характеризовался положительно.

ХМАО

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