Сечин стал ответственным за координацию ликвидации "последней мили" в газификации

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президентская комиссия по ТЭК, ответственным секретарём которой является главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, займется координацией решения проблемы "последней мили" в газификации.

Сайт Кремля опубликовал перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.

Сейчас газификация реализуется по следующей схеме: "Газпром" строит межпоселковые газопроводы, а далее региональные органы власти строят внутрипоселковые сети, чтобы газ пришел в каждый дом. Однако большинство регионов оказалось не в состоянии выполнять свои обязательства по газификации.