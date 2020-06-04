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Сечин стал ответственным за координацию ликвидации "последней мили" в газификации

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Президентская комиссия по ТЭК, ответственным секретарём которой является главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, займется координацией решения проблемы "последней мили" в газификации.

Сайт Кремля опубликовал перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.

Сейчас газификация реализуется по следующей схеме: "Газпром" строит межпоселковые газопроводы, а далее региональные органы власти строят внутрипоселковые сети, чтобы газ пришел в каждый дом. Однако большинство регионов оказалось не в состоянии выполнять свои обязательства по газификации.

Роснефть Игорь Сечин Газпром

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