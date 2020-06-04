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Политолога Платошкина отправили под домашний арест по делу о распространении фейков

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Политолог Николай Платошкин отправлен по решению суда под домашний арест по делу о пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений, сообщили в пресс-службе СКР.

Ранее ведомство заявило о возбуждении дела в отношении Платошкина по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

О конкретных эпизодах, вменяемых Платошкину, в пресс-службе не сообщили.

54-летний Платошкин - российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

В сентябре прошлого года участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей.

СКР КПРФ Николай Платошкин

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