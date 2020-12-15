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Политолог Платошкин оказался единственным фигурантом своего дела

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела историка, политолога и лидера движения "За новый социализм", Николая Платошкина, следователь предъявил ему обвинение в окончательной редакции, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на неназванные источники. В деле фигурирует он один.

Теперь Платошкин и его адвокаты будут изучать материалы дела. Басманный суд в последний раз продлил ему домашний арест до 2 января.

Как сообщалось ранее, Платошкину вменяют ч. 1.1 ст. 212 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в организацию массовых беспорядков) и ст. 207.1 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Вину он не признает.

Платошкина задержали 4 июня, при обыске у него дома изъяли ноутбук, два компьютера, видеокамеру и 200 000 рублей, напоминает издание. Дело на него завели после проверки и лингвистической экспертизы его видеороликов на YouTube.

По версии следствия, в высказываниях политолога были "побуждения к участию в массовых политических собраниях и митингах с требованиями" об отставке всех высших органов власти и о досрочных выборах. Конечной целью Платошкин называл установление социалистического общественного строя, в том числе с помощью беспорядков, считает следствие. Кроме того, по версии следствия, господин Платошкин занимался вовлечением лиц в совершение массовых беспорядков, но при этом "тщательно скрывал свою противоправную деятельность от правоохранительных органов", а свои преступные помыслы "маскировал под организацию проведения законных протестных митингов на территории Москвы и других субъектов Российской Федерации".

Адвокат Александр Обозов напомнил, что его клиента задержали накануне запланированных на 6 июня митингов и одиночных пикетов против поправок к Конституции. Он заверил, что в видеообращениях Платошкин призывал не к массовым беспорядкам, а к участию в разрешенных митингах, и ему непонятно, как следствие будет доказывать в суде незаконность действий обвиняемого.

Платошкин - политолог, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. В сентябре 2019 года он выдвигался от КПРФ в Заксобрание Хабаровского края и на допвыборы депутата Госдумы Комсомольскому одномандатному округу № 70, но занял второе место, набрав 24,69%. После этого он создал и возглавил движение "За новый социализм".

Николай Платошкин СКР Москва

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