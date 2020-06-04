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Политолог Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки

Политолог Платошкин стал фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки
Политолог Николай Платошкин
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина, сообщили в ведомстве. Политолога подозревают в пособничестве массовым беспорядкам и распространении заведомо ложных, угрожающих жизни граждан сведений.

В пресс-службе СКР отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Других подробностей в Следственном комитете не представили.

54-летний Платошкин - российский политолог, доктор исторических наук, доцент, завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

В сентябре прошлого года участвовал от КПРФ в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и дополнительных выборах депутата Госдумы по Комсомольскому одномандатному округу № 70. Занял второе место, набрав 24,69% голосов избирателей.

СКР КПРФ Николай Платошкин

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