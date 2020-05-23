Delivery Club опроверг участие курьера в захвате заложников в банке в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Захвативший заложников в Альфа-Банке мужчина был принят за курьера Delivery Club из-за зеленой куртки, к сервису он не имеет никакого отношения, заявили в пресс-службе сервиса по доставке еды.

Ранее в Delivery club заявили "Интерфаксу", что не получали запросов от правоохранительных органов в связи с инцидентом в банке на Земляном валу.

Днем 23 мая 34-летний Алексей Барышников зашел в отделение Альфа-Банка на Земляном Валу с сумкой для доставки еды, заявил, что у него взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Не предъявив конкретных требований, он удерживал в качестве заложника одного из посетителей финансового учреждения.

В ходе спецоперации преступник был задержан, а заложник освобожден. Принесенное Барышниковым взрывное устройство оказалось муляжом. В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Источник "Интерфакса" выяснил, что Барышникову будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, у задержанного "есть видимые признаки душевного расстройства".